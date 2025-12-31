Lazkiye’de sokağa çıkma yasağı devrede

Suriye'de terör örgütü SDG'nin Şam yönetimine entegresi için tanınan sürenin sonlarına yaklaşılırken Lazkiye'de ise sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının saat 17.00'den itibaren başlayacağı ve 31 Aralık Çarşamba günü saat 06.00'ya kadar süreceği bildirildi. Lazkiye'de devrik rejime yakınlığıyla bilinen gruplar özerklik gibi taleplerle gösteriler yapıyordu. İşgalci İsrail ordusu ise Suriye'nin güneybatısında Kuneytra ili kırsalında yol kontrol noktası kurarak baskınlar düzenledi.