Le Monde: Türkiye, Mali’de stratejik varlığını artırdı
Fransız basını son dönemlerde Fransa ve Rusya'nın giderek etkisinin azaldığı Afrika ülkelerinde Türkiye'nin ön plana çıktığına işaret ederken, Le Monde gazetesi özellikle Mali'de Türkiye'nin stratejik varlığını artırdığını yazdı. Ankara ile Bamako arasındaki ticaretin son 10 yılda 3 katına çıktığı belirtilen haberde Türkiye'nin Mali'de başta savunma sanayii olmak üzere farklı alanlarda "sessiz ama derinden ilerlediği" ifade edildi. Haberde, "Sessiz ama stratejik şekilde ilerliyorlar. Mali için Türkiye, insansız hava araçları, askeri teçhizat ve eğitim ithalatı konusunda vazgeçilmez bir ortak haline geldi" ifadelerine yer verildi.