Le Pen suçlu bulunmuştu: Savcı mahkeme kararını sorgulayanlara tepki gösterdi

RTL radyosuna konuk olan Fransa Yargıtay Başsavcısı Remy Heitz, Fransız siyasetçi Marine Le Pen'in yolsuzlukla suçlandığı davadan çıkan karara gelen tepkileri değerlendirdi.

Heitz, Paris Ceza Mahkemesinin Le Pen hakkındaki kararının "siyasi" olmadığına işaret ederek, "Bu, 3 bağımsız ve tarafsız yargıcın verdiği adli bir karardır." ifadesini kullandı.

Bu kararın, kanuna uygun olarak ve Fransız parlamenterlerin daha önce kabul ettiği yasalar doğrultusunda alındığını belirten Heitz, yargıçlara yönelik şahsi saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Heitz, bu saldırıların cezai işleme tabi olabileceğini kaydetti.

Marine Le Pen'in karara ilişkin açıklamalarında "son derece aşırıya kaçtığını" savunan Heitz, mahkemenin kararının, yıllarca süren soruşturma ve 2 ay süren tarafsız dava süreci sonucu alındığını dile getirdi.

Temyiz süreciyle ilgili davanın 2027'deki cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde olup olmayacağı konusunda Heitz, "Teknik olarak bu muhtemelen mümkün, adli takvime göre değerlendirilmesi, incelenmesi gerekiyor." dedi.

Heitz, bir sonraki duruşma tarihlerinin muhtemelen hızlıca açıklanacağını söyledi.