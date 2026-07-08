Le Pen’e yolsuzluktan siyaset yasağı
FRANSA'DA temyiz mahkemesi, yolsuzluktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'e 1 yıl elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası, 15 ay siyasetten men yasağı ve 100 bin euro para cezasına hükmetti. Cumhurbaşkanı seçimlerinin favori ismi Le Pen'in AB fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada karar açıklandı. 2027 cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 18 Nisan'da yapılacak. Karar ile Le Pen'e adaylık yolu açıldı ama elektronik kelepçe şartı konuldu. Le Pen daha önce elektronik kelepçe ile seçim kampanyası yürütemeyeceğini söylemişti.