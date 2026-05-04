Leipzig'te araç yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var! "Kaza değil saldırı..."
Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Almanya’nın Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Armin Schuster yaptığı açıklamada, olayın kaza değil "saldırı" olduğunu ifade etti.
Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung, basın açıklamasında olayda 2 kişinin öldüğünü belirterek, aracı kullanan kişinin yakalandığını kaydetti.
Yerel basının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerde, olayda 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu aktarılan haberlerde, olay yerine çok sayıda helikopter ve ambulansın sevk edildiği bildirildi.
Polisin olay yerini güvenlik şeridiyle kapattığı ve inceleme başlattığı kaydedildi.
KAZA DEĞİL SALDIRI
Öte yandan Almanya'nın Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Armin Schuster, Leipzig kentinde aracın kalabalığın arasına daldığı olayın kaza değil "saldırı" olduğunu açıkladı.
