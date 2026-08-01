Letonya, Belarus sınırını kapattı!

Letonya İçişleri Bakanı Janis Dombrava sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Belarus ile sınırın teknik nedenlerle kapatıldığını ifade etti. Dombrava, "Henüz Letonya'ya dönmemiş olanları diğer rotaları kullanmaya çağrıyoruz" dedi.

Letonya, Belarus'un yol açtığı düzensiz göçü gerekçe göstererek Belarus ile olan Silene sınır kapısını 2023'te kapatmıştı. O zamandan beri Paternieki, iki ülke arasında faaliyet gösteren tek sınır kapısı olmuştu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör