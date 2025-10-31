AB'de bir ilk: Letonya, "İstanbul Sözleşmesi"nden çekiliyor
Letonya parlamentosu, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede uluslararası standart kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi içeren tasarıyı onayladı. Tasarının Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics tarafından imzalanması durumunda Letonya, İstanbul Sözleşmesinden çekilen ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olacak.
Letonya'nın kamu yayıncısı LSM'nin haberine göre, parlamentoda geçen hafta yapılan birinci oylamanın ardından ülkenin "İstanbul Sözleşmesi"nden ayrılmasıyla ilgili ikinci oylama gerçekleştirildi.
13 saatten uzun süren tartışmanın ardından uluslararası sözleşmeden çekilme kararı, 100 sandalyeli parlamentoda 56 "evet", 32 "hayır" ve 2 "çekimser" oyla kabul edildi.
Sözleşmeden çıkma kararının yürürlüğe girebilmesi için Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'in 10 gün içinde onay vermesi gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Rinkevics'in çekilme kararını parlamentoya geri gönderme hakkı da bulunuyor ancak eğer parlamento değişiklik yapmadan aynı şekilde yasayı onaylarsa Rinkevics tekrar itirazda bulunamıyor.
Rinkevics, çekilme kararının parlamentodan geçmesinin ardından ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kararı ideolojik veya siyasi gerekçelere dayanarak değil devlet çıkarları ve hukuki hususlar açısından değerlendireceğini bildirdi.
Kararın referanduma götürülme ihtimali de bulunuyor ancak kriterler dolayısıyla oldukça zor bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.
Ayrıca bazı siyasi partiler, çekilme kararını ülkenin Anayasa Mahkemesine taşımayı da değerlendiriyor.
Öte yandan, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı Letonya Parlamentosu önünde kitlesel protesto düzenlendi.
"ŞİDDETLE MÜCADELEYLE HİÇBİR İLGİSİ OLMAYAN SİYASİ BİR PAZARLAMA"
Sözleşmeden çekilme yasası, sağcı muhalefet partisi Latvia First (Letonya İlk Sırada) tarafından gündeme getirildi ve hükümet koalisyonundaki üç partiden birinin desteğiyle de parlamentoda kabul edildi.
Sözleşmeden çekilmeyi destekleyen Latvia First Partisinin temsilcisi Inguna Millere, Politico'ya yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nin "cinsiyet ideolojisine dayalı radikal feminizmin ürünü" ve Letonya'nın sözleşmeyi onaylamasının "şiddetle mücadeleyle hiçbir ilgisi olmayan siyasi bir pazarlama" olduğunu savundu.