Letonya'nın kamu yayıncısı LSM'nin haberine göre, Letonya Parlamentosu (Saeima), yeni hükümete güvenoyu vermek üzere toplandı.

Letonya'da 3 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerde 41 sandalye kazanarak 100 sandalyeli Saeima'da en büyük siyasi güç olan ve liderliğini mevcut Başbakan Kulbergs'in yaptığı Birleşik Liste (AS), 10 sandalye kazanan Ulusal İttifak (NA) ile gün içerisinde koalisyon işbirliği anlaşmasını ve yeni hükümetin programını içeren hükümet deklarasyonunu imzaladı.

Yeni hükümet programında kamu harcamalarının azaltılması, bürokrasinin hafifletilmesi, devlet kurumlarının daha verimli çalışması ve ekonomik büyümenin desteklenmesi hedefleri yer aldı.

Savunma harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 5'ine çıkarılması hedefinin de yer aldığı hükümet programında, insansız hava araçları sistemlerinin geliştirilmesi ve hava savunmasının güçlendirilmesi de öngörülüyor.

Hükümet, kamu yönetiminde yapay zeka kullanımını artırmayı ve giderleri düşürmeyi de planlıyor.

İmzalanan koalisyon anlaşmasında ise Letonya'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine bağlılığı vurgulanırken Ukrayna'ya askeri, siyasi ve ekonomik desteğin sürdürülmesi taahhüt edildi.

Anlaşmada ayrıca Letonya'nın Rusya ve Belarus ile ekonomik bağlarını kesmesi öngörüldü.

Saeima'da akşam saatlerinde yapılan oylamada hazır bulunan milletvekillerinden 57'sinin desteğini alan yeni hükümet güvenoyu aldı. Oylamada 34 milletvekili "hayır" oyu kullanırken 5 milletvekili oy kullanmadı.

Yeni hükümette Kulbergs Başbakanlık ve Raivis Melnis Savunma Bakanlığı görevlerini sürdürdü. Dışişleri Bakanlığına Ģirts Jaunzems, Adalet Bakanlığına Viesturs Vitovskis ve Ekonomi Bakanlığına Edgars Stelmahers getirildi.

İş insanı ve amatör ralli pilotu Kulbergs, önceki Başbakan Evika Silina'nın koalisyon hükümetinin dağılması ve istifasının ardından 28 Mayıs'ta yemin ederek başbakanlık görevine başlamıştı.