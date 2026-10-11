Letonya’dan Türkiye’ye teşekkür
Letonya Savunma Bakanı Raivis Melnis, ülkesinin hava sahasının güvenliğinin güçlendirilmesine sağladığı katkı dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan Melnis, Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetleri'ne ait Lielvarde Askeri Üssü'nde Türk Hava Kuvvetleri personeliyle bir araya geldi. Letonya hava sahasının güvenliğinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayan Türkiye'ye duyarlılığı ve hızlı hareket etmesi dolayısıyla teşekkürlerini ileten Bakan Melnis, Türk savaş uçaklarının Lielvarde'de bulunmasının NATO'nun hızlı tepki verme ve kuvvetlerini ihtiyaç duyulan bölgelere etkili şekilde sevk etme kabiliyetini ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları, NATO Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetlerini desteklemek amacıyla kısa süreliğine Letonya'da bulundu.