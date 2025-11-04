Levyeyle çöp kamyonu şoförüne saldırdı: “İn aşağı, beni araştır” diyerek tehdit etti!
Ataşehir'de çöp kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda, otomobil sürücüsü levyeyle kamyon şoförüne saldırırken, o anlar cep telefonu kamerasında yansıdı. Görüntülerde, küfür eden otomobil sürücüsünün 'in aşağı, beni araştır' diyerek, saldırdığı anlar yer aldı.
Olay, dün gece saatlerinde İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çöp kamyonu şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, elindeki levyeyle çöp kamyonu şoförüne saldırdı.
Küfürler savurarak tehditlerde bulunan saldırgan, levyeyle kamyon şoförüne vurdu.