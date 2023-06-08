LGBT terörüne çanak tuttular: ABD’de Rockefeller Center, BM üyesi ülkelerin yerine LGBT bayrağı astı

LGBT terörü, küresel sermayenin de desteği ile gençleri ele geçiriyor. Propaganda yapan LGBT destekçilerine karşı çıkanlar ise linç ediliyor.
Sosyal medyada LGBT karşıtı içeriklerin anında kaldırıldığına şahit olunurken LGBT terörü, küresel sermaye ve dijital platformlar aracılığıyla sürekli topluma empoze ediliyor. Kirli propagandayı yayanların paylaşımların görünürlüğünün ise artırıldığı dikkat çekiyor.
ABD New York'ta bulunan Rockefeller Center, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin bayrağı yerine LGBT bayrağı astı. pic.twitter.com/dTt428Ea88— Sabah (@sabah) June 8, 2023
LGBT TERÖRÜNE ÇANAK TUTTTULAR
Son olarak ABD'nin New York şehrinde bulunan Rockefeller Center, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin bayrağı yerine LGBT bayrağı asarak LGBT terörüne çanak tuttu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere ise birçok kullanıcı tarafından tepki yağdı.