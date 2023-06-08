LGBT terörüne çanak tuttular: ABD’de Rockefeller Center, BM üyesi ülkelerin yerine LGBT bayrağı astı

LGBT TERÖRÜNE ÇANAK TUTTTULAR

Son olarak ABD'nin New York şehrinde bulunan Rockefeller Center, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin bayrağı yerine LGBT bayrağı asarak LGBT terörüne çanak tuttu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere ise birçok kullanıcı tarafından tepki yağdı.