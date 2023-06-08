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Giriş Tarihi: 8.6.2023 23:45 Son Güncelleme: 8.6.2023 23:46

LGBT terörüne çanak tuttular: ABD’de Rockefeller Center, BM üyesi ülkelerin yerine LGBT bayrağı astı

Küresel sermayeyi adeta esir alan LGBT terörü sürüyor. Sosyal medyanın her alanını saran, dijital platform içeriklerini adeta ele geçiren küresel LGBT terörü, ABD'de bir kez daha kendini gösterdi. ABD New York’ta bulunan Rockefeller Center, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin bayrağı yerine LGBT bayrağı astı.

LGBT terörüne çanak tuttular: ABD’de Rockefeller Center, BM üyesi ülkelerin yerine LGBT bayrağı astı

LGBT terörü, küresel sermayenin de desteği ile gençleri ele geçiriyor. Propaganda yapan LGBT destekçilerine karşı çıkanlar ise linç ediliyor.

Sosyal medyada LGBT karşıtı içeriklerin anında kaldırıldığına şahit olunurken LGBT terörü, küresel sermaye ve dijital platformlar aracılığıyla sürekli topluma empoze ediliyor. Kirli propagandayı yayanların paylaşımların görünürlüğünün ise artırıldığı dikkat çekiyor.

LGBT TERÖRÜNE ÇANAK TUTTTULAR

Son olarak ABD'nin New York şehrinde bulunan Rockefeller Center, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin bayrağı yerine LGBT bayrağı asarak LGBT terörüne çanak tuttu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere ise birçok kullanıcı tarafından tepki yağdı.

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LGBT terörüne çanak tuttular: ABD’de Rockefeller Center, BM üyesi ülkelerin yerine LGBT bayrağı astı
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