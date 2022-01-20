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Giriş Tarihi: 20.1.2022 15:24 Son Güncelleme: 20.1.2022 15:41

Liberya'da kilisede izdiham: 11'i çocuk 29 ölü

AA
İHA
Liberya’da kilisede izdiham: 11’i çocuk 29 ölü

Liberya'da bir kilisede ayin sırasında meydana gelen silahlı saldırı sonucu izdiham çıktı.İzdiham nedeniyle 11'i çocuk olmak üzere 29 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da kilisede düzenlenen dini festivalde oluşan izdihamda ilk belirlemelere göre 29 kişi yaşamını yitirdi. Enformasyon Bakan Yardımcısı Jalawah Tonpo, bir radyoya yaptığı açıklamada, başkent Monrovia'nın yakınlarındaki New Kru bölgesindeki kilisede bütün gece süren ibadet etkinliği sırasında izdiham yaşandığını söyledi.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

İzdihama neyin sebep olduğunu belirtmeyen Tonpo, "Doktorlar, olayda 29 kişinin öldüğünü ve bazılarının durumu ağır olmak üzere yaralılar olduğunu söyledi." diye konuştu. Ölenler arasında 11 çocuk olduğu biliniyor.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Liberya Polis Sözcüsü Moses Carter da bölgeye yardım ekiplerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Carter, olayda ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İzdihamın silahlı bir grubun kalabalığa saldırması nedeniyle yaşandığı ifade edildi. Olayla ilgili bıçaklı bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

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Liberya'da kilisede izdiham: 11'i çocuk 29 ölü
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