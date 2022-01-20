Liberya’da kilisede izdiham: 11’i çocuk 29 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da kilisede düzenlenen dini festivalde oluşan izdihamda ilk belirlemelere göre 29 kişi yaşamını yitirdi. Enformasyon Bakan Yardımcısı Jalawah Tonpo, bir radyoya yaptığı açıklamada, başkent Monrovia'nın yakınlarındaki New Kru bölgesindeki kilisede bütün gece süren ibadet etkinliği sırasında izdiham yaşandığını söyledi.
YARALILARIN DURUMU AĞIR
İzdihama neyin sebep olduğunu belirtmeyen Tonpo, "Doktorlar, olayda 29 kişinin öldüğünü ve bazılarının durumu ağır olmak üzere yaralılar olduğunu söyledi." diye konuştu. Ölenler arasında 11 çocuk olduğu biliniyor.
ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Liberya Polis Sözcüsü Moses Carter da bölgeye yardım ekiplerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Carter, olayda ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İzdihamın silahlı bir grubun kalabalığa saldırması nedeniyle yaşandığı ifade edildi. Olayla ilgili bıçaklı bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.