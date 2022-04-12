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Giriş Tarihi: 12.4.2022 09:09

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı! 4 ölü, 14 kayıp

AA
Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı! 4 ölü, 14 kayıp

Libya'nın batısındaki Surman kentinden düzensiz göçmenleri taşıyabn bot battı. 20 kişinin olduğu ifade edilen botta 4 kişinin öldüğü ifade edildi. 14 kişiyi ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Libya'nın batısındaki Surman kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya Direktörlüğünün, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, batan botta en az 20 kişinin olduğu ve 14 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

2 KİŞİ HASTANEDE

Öte yandan 2 düzensiz göçmenin ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı vurgulandı. IOM, 2022 yılının başından bu yana Orta Akdeniz'i geçmeye çalışırken en az 475 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı! 4 ölü, 14 kayıp
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