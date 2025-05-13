Libya hükümeti duyurdu: Trablus'taki olaylar kontrol altında
Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus'ta çatışmaların yaşandığı Ebu Selim bölgesinin kontrol altına alındığını duyurdu.
Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin başkent Trablus'taki Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı belirtildi.
Bölgenin kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin güvenlik ve istikrarın sürdürülebilirliği için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
TRABLUS'TAKİ OLAYLAR
Libya medyasında, Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin öldürüldüğüne ilişkin haberler yer almıştı. Ardından İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında yaşanan çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.
Libya İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenliği için evde kalmaları çağrısında bulunmuş, Trablus Üniversitesi eğitime ara verdiğini açıklamıştı.
Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani hastaneye 1'i ağır olmak üzere 5 yaralanın geldiğini açıklamıştı.