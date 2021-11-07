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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Libya hükumetinde Necla Menguş krizi

Libya hükumetinde Necla Menguş krizi
LİBYA hükumeti, Başkanlık Konseyi'nin Dışişleri Bakanı Necla el- Menguş hakkında verdiği uzaklaştırma kararını reddetti. Libya Bakanlar Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, hükumet üyelerini atama ve görevden alma kararının Başkanlık Konseyinin yetkisinde olmadığına işaret edilirken, Bakan Menguş'tan "görevine aynı şekilde devam etmesi" istendi. Başkanlık Konseyince 6 Kasım'da yayınlanan resmi kararla, Menguş'un, Başkanlık Konseyi ile koordinasyon sağlamadan hareket ettiği gerekçesiyle uzaklaştırıldığı ifade edilmişti.
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Libya hükumetinde Necla Menguş krizi
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