Libya hükumetinde Necla Menguş krizi

LİBYA
hükumeti, Başkanlık Konseyi
'nin Dışişleri Bakanı Necla el
- Menguş hakkında verdiği uzaklaştırma kararını reddetti. Libya Bakanlar Kurulu
'ndan yapılan yazılı açıklamada, hükumet üyelerini atama ve görevden alma kararının Başkanlık Konseyinin yetkisinde olmadığına işaret edilirken, Bakan Menguş'tan "görevine aynı şekilde devam etmesi" istendi. Başkanlık Konseyince 6 Kasım'da yayınlanan resmi kararla, Menguş'un, Başkanlık Konseyi ile koordinasyon sağlamadan hareket ettiği gerekçesiyle uzaklaştırıldığı ifade edilmişti.