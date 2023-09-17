Libya Kızılayı, sel sonrası oluşan enkazı böyle görüntüledi

Libya Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Libya'da yakaladığımız yıkıcı sahneler. Böylesi bir trajedinin ortasında bile, Libya Kızılay ekiplerinin sarsılmaz adanmışlığı parlıyor ve etkilenenlere kritik tıbbi yardım sağlamak için günün her saati çalışıyor" denildi.

İTALYAN EKİPLER SAHADA

İtalyan itfaiyesi Vigili Del Fuoco'dan yapılan açıklamada, Derne nehri kıyısındaki faaliyetlerin sürdüğü ifade edildi. Öte yandan İtalya Sivil Savunma Departmanı, kurtarma operasyonlarını koordine etmek için kamp kurulduğunu belirterek, "İtalyan ekibinin Libya'daki ana kampı, Derne'de kurtarma operasyonlarına teknik ve lojistik destek sağlamak için gereken her şeyle birlikte kuruldu" denildi.