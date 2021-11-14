Libya liderinden Fransa’ya ders

Libya Devlet Yüksek Konsey Başkanı Halid el
- Mişri, Milletlerarası
İlişkiler ve Diplomasi Merkezi'nin (MID) Uluslararası İstanbul Buluşmaları programı kapsamında açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Libya ilişkilerinin tarihi geçmişi olduğunu söyleyen Mişri, 2019'daki Hafter saldırısında ilk ve hatta tek tepki veren ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı. Yunanistan
, Mısır
ve İsrail
'in Türkiye'yi Akdeniz'deki kaynaklardan ekarte etmek için ortak hareket ettiğine dikkat çeken Mişri, "Libya ve Türkiye, Fransa'nın Doğu Akdeniz
'deki komplosunun farkında. Fransa başarılı olamayacak. Çünkü Libya, Ankara ile ilişkilerini çok daha güçlendirecektir" diye konuştu.
Kaddafinin oğlu başvuru yaptı
Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi
'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi
, ülkede 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu. Seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıktı.