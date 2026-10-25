Libya mutabakatı dengeleri değiştirdi: Fransa’dan Atina’yı kızdıracak hamle
Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının ardından Fransa'dan Yunanistan'ı rahatsız edecek bir hamle geldiği iddia edildi. Yunan Ta Nea gazetesinin haberinde Fransa'nın, Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)-İsrail arasında planlanan elektrik hattı projesinin (GSI) ertelenmesinden yana olduğu ileri sürüldü. Habere göre, Fransa'nın, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırasının Libya Temsilciler Meclisince onaylanıncaya kadar "ne Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan sorunun büyüklüğünün ne de Libya tehlikesinin" farkında olmadığı ifade edildi.