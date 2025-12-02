Libya, Türkiye’nin göç tecrübesinden yararlanmak istiyor

Libya'ya 2012'den bu yana giriş yapan düzensiz göçmen sayısının 3 milyona ulaştığını tahmin ettiklerini söyleyen Trablusi, 2025 başından bu yana 17 bin 51 göçmenin yakalanarak ülkelerine geri gönderildiğini kaydetti. Trablusi, sene başından bu yana Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için teknelerle yola çıkan 3 bin 626 göçmenin yakalandığını ve Libya açıklarında 32 göçmenin de cesedine ulaşıldığını aktardı.

TÜRKİYE BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ

Trablusi, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelede uluslararası alanda önemli bir tecrübeye sahip olduğunu ve ülkesinin bu tecrübeden istifade etmek istediğini söyledi.

Libya'nın da uzun süredir düzensiz göçle mücadele konusunda tecrübesinin olduğunu aktaran Trablusi, "Güvenlik konularında stratejik ortak olarak Türk kardeşlerimizin tecrübelerinden faydalanıyoruz ve onlarla işbirliği yapıyoruz; Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı ile mükemmel bir iletişimimiz var." ifadelerini kullandı.

Trablusi, Libya'nın Türkiye'nin yasa dışı göç konusundaki tecrübesinden yararlanmak için çeşitli girişimleri bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye son dönemde yasa dışı göç sorununu sınırlama ve azaltma konusunda büyük başarı elde etti. (Bu konuda) gelecekte Türkiye İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde uygulayacağımız planlarımız var."

KAPSAMLI BİR DENEYİME SAHİP

Libya İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin çeşitli alanlarda eğitimi konusunda Türkiye'nin tecrübesinden yararlandıklarını kaydeden Trablusi sözlerini şöyle tamamladı:

"Yakın zamanda Türkiye ve Libya arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. (2024'te) Türkiye'yi ziyaret ettim ve İçişleri Bakanı ile görüştüm. Türkiye İçişleri Bakanı da yakın zamanda Libya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu çok önemli bir ziyaretti.

Daha önce zikrettiğim gibi, Türkiye'nin uzmanlığından faydalanmak amacıyla hem Libya içinde hem Türkiye'de (Libya İçişleri Bakanlığı personeline) resmi eğitimlerin hazırlanması ve desteklenmesi konusunda koordinasyon sağlandı. Türkiye geniş sınırları sahip olması nedeniyle göç dosyasında kapsamlı bir deneyime sahip."

Libya ve Türkiye arasında 23 Ekim 2024'te Kolluk Mutabakat Muhtırası imzalanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, 24 Kasım'da Libya'ya düzenlediği ziyaret kapsamında Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve İçişleri Bakanı Trablusi ile bir araya gelmişti.