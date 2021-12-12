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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Libya’da 7 bin Rus Wagner unsuru var

Libya’da 7 bin Rus Wagner unsuru var
LİBYA Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkede Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 7 binden fazla özel askeri şirket personeli olduğunu söyledi. Wagner'in Libya'nın orta kesimini ele geçirmeye çalıştığını dile getiren Mışri, "Şu anda Libya'da 7 binden fazla Rus Wagner unsuru var ve uçaklara da sahipler. Bunlar aynı zamanda Sirte ve Cufra'da hendekler kazıyorlar. En büyük hava üslerinden biri olan Gardabiya (Sirte'de sivil havaalanı olarak da kullanılıyor) ve Cufra Hava Üssü'nde 30 jet uçakları bulunuyor" dedi.
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Libya’da 7 bin Rus Wagner unsuru var
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