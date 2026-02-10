Libya’da ambulans helikopter askeri üsse çakıldı: 5 ölü
Libya’da bir ambulans helikopter kazaya müdahaleye giderken askeri üsse düştü. Olay nedeniyle 5 kişi can verdi.
Libya'nın Kufra bölgesi facia gibi bir havacılık kazasına sahne oldu.
Yerel basında yer alan haberlere göre; bir askeri personelin karıştığı trafik kazasına müdahale görevi için havalanan ambulans helikopter, henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle El-Sarra Hava Üssü'ne düştü.
Kazada 2 pilot, 2 askeri personel ve 1 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği bildirilirken, ölen pilotların yabancı uyruklu olduğu iddia edildi.