Libya’da askeri kampta havan topu infilak etti: 6 ölü
Libya'nın batısındaki Zaviye kentinde silahlı bir grubun karargahında havan topu infilak etti. Patlama nedeniyle 6 kişi can verdi.
Libya medyasında yer alan haberlerde, Zaviye kentinin Harşa bölgesinde silahlı bir gruba ait askeri kampta eğitim sırasında havan topunun patladığı bildirildi.
Haberlerde patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
Patlamada yaralananların Surman kentindeki devlet hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
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