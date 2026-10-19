Libya’da askeri kampta havan topu infilak etti: 6 ölü

Libya'nın batısındaki Zaviye kentinde silahlı bir grubun karargahında havan topu infilak etti. Patlama nedeniyle 6 kişi can verdi.

Libya’da askeri kampta havan topu infilak etti: 6 ölü
AA
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Libya medyasında yer alan haberlerde, Zaviye kentinin Harşa bölgesinde silahlı bir gruba ait askeri kampta eğitim sırasında havan topunun patladığı bildirildi.

Haberlerde patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Patlamada yaralananların Surman kentindeki devlet hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#LİBYA

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