Libya’da Devlet Bakanı’na suikast: Aracına ateş açıldı!

Libya medyasına yer alan diğer haberlerde de Cuma'nın aracına 14 kurşun isabet ettiği ve bacaklarından yaralandığı bilgisine yer verildi.

Saldırının ardından Cuma'nın hastaneye kaldırıldığı ve geçirdiği ameliyat sonrası durumunun iyi olduğu kaydedildi.

ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ SALDIRIYI KINADI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Cuma'ya düzenlenen suikast girişimini şiddetle kınadığını duyurdu.

Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Cuma'ya, aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Cuma'nın sağlık durumunun stabil olduğu ve saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Ulusal Birlik Hükümeti'nin devletin güvenliğini hedef alan ve ülkenin istikrarını tehdit eden hiçbir girişime müsamaha göstermeyeceği vurgulandı.