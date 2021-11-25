Libya’da devlet başkanlığı seçimleri ön aday listesi açıkladı

Reddedilen 25 kişinin Başsavcılık, Ceza Soruşturma Dairesi Başkanı ve Pasaport ve Vatandaşlık Dairesi Başkanı'nın ifadelerine göre adaylık şartlarını karşılayamadıkları belirtilen açıklamada, Kaddafi'in Cumhurbaşkanı'nın onur veya dürüstlüğünü zedeleyen bir suçtan mahkum olmamasını öngören seçim yasasının maddelerinden birini taşımaması nedeniyle reddedildiği aktarıldı.

Seyfülislam Kaddafi, 14 Kasım'da Yüksek Seçim Komisyonu'nun Sebha kentindeki şubesine bizzat giderek başkanlık seçimleri için resmen adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce (UCM) insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.