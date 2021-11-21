Libya’da Dibeybe başkanlık için aday olacak mı? Kararını verdi

3 MİLYONA YAKIN KAYITLI SEÇMEN BULUNUYOR

Yaklaşık 6 milyonluk nüfusa sahip Libya'da, yurt dışında yaşayan 10 bin 729 seçmen de dahil olmak üzere toplamda 2 milyon 865 bin 624 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Libya, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana istikrara kavuşamazken, hükümet ise 2014'de doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü.