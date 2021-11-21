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Giriş Tarihi: 21.11.2021 20:55

Libya'da Dibeybe başkanlık için aday olacak mı? Kararını verdi

İHA
Libya’da Dibeybe başkanlık için aday olacak mı? Kararını verdi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 24 Aralık'ta düzenlenecek seçimlerde başkanlık için aday oldu. Dibeybe, seçimlerde aday olmayacağını dair söz vermiş ve seçim kurallarının tartışmalı olduğunu öne sürmüştü.

Libya'da 24 Aralık'ta düzenlenecek seçimler için aday başvurularının sona ermesine az bir süre kala Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkanlık için aday oldu. Dibeybe daha önce yaptığı açıklamalarda, seçimlerde aday olmayacağını dair söz vermiş ve seçim kurallarının tartışmalı olduğunu öne sürmüştü.

ADAY SAYISI 20'İNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Başkanlık seçimlerinde yarışacak aday sayısı 20'inin üzerine çıkarken, adaylar arasında ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter ile devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi yer alıyor.

Öte yandan, Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan listeye göre, 10 partiden 155 adayın seçimlere katılacağı ifade edilmişti.

3 MİLYONA YAKIN KAYITLI SEÇMEN BULUNUYOR

Yaklaşık 6 milyonluk nüfusa sahip Libya'da, yurt dışında yaşayan 10 bin 729 seçmen de dahil olmak üzere toplamda 2 milyon 865 bin 624 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Libya, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana istikrara kavuşamazken, hükümet ise 2014'de doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü.

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Libya'da Dibeybe başkanlık için aday olacak mı? Kararını verdi
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