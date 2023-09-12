Libya’da kasırga felaketi: 2 bin ölü 7 bin kayıp

Orta Akdeniz'de etkili olan 'Daniel' kasırgası, Libya'nın doğusunu vurdu. Fırtına ve şiddetli yağışların neden olduğu seller, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde etkili oldu. Doğudaki 'hükümetin başbakanı' Usame Hammad, sadece Derne'de ölenlerin sayısının 2 binden fazla olduğunu kaydetti. Hammad, Derne'deki durumu 'felaket ve iyi değil' diye nitelendirdi. Doğudaki 'hükümetin içişleri bakanı' İsam Ebu Zeribe de Derne'de kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söyledi. Selden zarar gören bölgelere yönelik uluslararası yardım çağrısında bulunan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.Hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Libya halkının yanındadır" dedi. AFAD'ın koordinasyonunda Bingazi'ye 3 uçuş organize edildiğini belirten Erdoğan, "Uçaklarımızda arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu, 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır. Geçmiş olsun Libya" ifadelerini kullandı.