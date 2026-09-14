Libya’da korkutan uçak kazası: Pistten çıktı alev aldı!

Libya’daki Misrata Uluslararası Havaalanı’na iniş yapan özel uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle pistten çıktı. Kazanın ardından uçakta yangın meydana gelirken, yolcu ve mürettebatın durumuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Libya’da korkutan uçak kazası: Pistten çıktı alev aldı!
AA

Libya medyasında yer alan haberlerde, Misrata Uluslararası Havaalanında özel bir uçağın iniş yaparken pistten çıktığı ifade edildi.

Kaza nedeniyle uçakta yangın çıktığı ve havaalanındaki uçuşların durdurulduğu kaydedildi.

Uçak mürettebatı ve yolcuların durumuna ilişkin bilgi verilmezken konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#LİBYA

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