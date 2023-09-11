Libya’da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 27’ye çıktı

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümetin Sağlık Bakanı Osman Abdulcelil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini, bunların hepsinin evlerini su basması sonucu boğularak öldüğünü söyledi.

Sel felaketinde farklı kentlerden toplam 50 kişinin de kaybolduğunu belirten Abdulcelil, sayının artabileceğini aktardı.

Daha önce sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirilmişti.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.