Libya’da selle mücadele seferbeliği: Son 72 yılın en şiddetlisi

Kufra'da etkili olan sel nedeniyle halk, Derne kentinde geçen yıl 4 binden fazla kişinin öldüğü sel felaketinin bir benzerinin yaşanabileceği endişesini taşıyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, X hesabından yaptığı açıklamada, Kufra'da yaşanan fırtına ve selden zarar görenlere yardım edilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini, ilgili bakanlıklar ve kurumlara hazırlıkları en üst seviyeye çıkarmaları talimatını verdiğini belirtti.

Dibeyde, "Kufralıların selametini temenni ediyorum ve bu kriz çözülene kadar anbean onların yanında olacağız." dedi.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Hammad da X hesabından yaptığı açıklamada, "Krizi aşmak için tüm imkanları seferber etmenin ve tüm çabaları yoğunlaştırarak vatandaşların güvenliğinin ön plana çıkarılmasının gerekliliğine ilişkin talimatlarımızı yayınladık." ifadelerini kullandı.

Kufra kent meclisi sözcüsü Abdullah Süleyman, "3 gündür yağan yağmurlar, şehrin birçok yerini sular altında bıraktı. Sele neden olan yağışlar, son 72 yılın en şiddetlisi." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada da kentteki yağışların ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak süreceği bilgisi paylaşılırken vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül 2023'te Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Derne kentinde kasırganın etkisiyle 2 baraj çökmüş, 576'sı yabancı uyruklu 4 bin 540 kişi hayatını kaybetmişti.