Libya’da şiddetli yağmur! Yol ve caddeleri su bastı

Libya Kızılayı Trablus Şubesinden yapılan açıklamada, Kızılay ekiplerinin yağmurun ardından su birikintisi oluşan bir bölgede elektrik akımına kapılan bir kişinin cesedine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların açık kablolardan ve elektrik trafolarından uzak durmaları uyarısı yapıldı.

ÜNİVERSİTEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Öte yandan Trablus Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle üniversitede eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Sosyal medya hesaplarında ise başkentin birçok caddesinde yağmur sonrası biriken sel sularının seviyesinin araçların üzerini kapattığı görüntüler paylaşıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör