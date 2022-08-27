Libya’daki çatışmalar çatışmalar şiddetlenerek yayılıyor

Başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde başlayan çatışmalar, ilerleyen saatlerde Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçradı.

Çatışmalar nedeniyle Libya Eğitim Bakanlığı lise bitirme imtihanlarını iptal ettiğini açıkladı. Libya Hava Yolu Şirketi Libyan Wings ise Türkiye ve Tunus seferlerini geçici olarak durdurdu.

ÇATIŞMALARIN BİLANÇOSU ARTIYOR

Libya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin kamuoyuna bilgi verildi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, çatışmalarda 12 kişinin öldüğü, 87 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Sabah saatlerinde İlk Yardım Kurumu tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı belirtilmişti.