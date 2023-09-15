Libya’daki sel felaketinde can kaybı 11 bini aştı

Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın Derne, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketinde can kaybı her geçen gün artmaya devam ediyor. Libya Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde can kaybının 11 bin 300'e yükseldiği bildirilerek, 10 bin 100 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi. Açıklamada, kentte arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybının artabileceği aktarıldı.



"SELDE ÖLÜ SAYISI 20 BİNİ BULABİLİR"

Derne Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi yaptığı açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 18-20 bini bulabileceğini belirtmiş, "Cansız bedenleri çıkarma konusunda uzman ekiplere ihtiyacımız var. Enkaz altında ve suda çok sayıda cansız bedenin bulunması nedeniyle şehre salgın hastalık bulaşmasından korkuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Derna'daki sel felaketi iki barajın çökmesinden kaynaklanmış, 30 milyon metreküpten fazla su şehre dağılmıştı.