Libya’daki sel felaketinin mağdurları konuştu: Zor günleri aşmaya çalışıyoruz

Selle birlikte evlerinin yıkıldığını ve her şeylerini kaybettiklerini anlatan Haseni, şöyle konuştu: "Yardıma ihtiyacımız var. Az bir şey su, şeker ve domates getirdiler ancak burada çok aile var. Zulümdür bu arkadaş. Yetkililer nerede? Doğudan batıdan bazı insanlar yardım ediyorlar, Allah onlardan razı olsun ancak biz mağduruz, çocuklarımız var, yemeğimiz ve suyumuz yok. Camidekilerden Allah razı olsun, ancak ne zamana kadar oradan buradan pompayla su sağlanacak?"

Ailesiyle sele yakalana 13 yaşındaki Miftah Nebil ise uykudayken gelen suyla dolan evden son anda çıkabildiklerini dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 998'e yükseldiğini duyurdu.