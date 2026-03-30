Libya’dan Avrupa’ya ölüm yolculuğu

Libya'dan yola çıktıktan sonra Girit kıyılarında 6 gün denizde kalan 22 göçmen hayatını kaybetti. Hayatta kalan 26 kişi ise bir Avrupa sınır ajansı gemisi tarafından kurtarıldı.

CESETLER DENİZE ATILDI

Gemidekilerin Yunan Sahil Güvenlik yetkililerine verdiği bilgiye göre, zorlu yolculuk sırasında ölenlerin cesetlerinin, gemideki kaçakçılardan birinin emriyle Akdeniz'e atıldığını söyledi. Aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu göçmenlerden tedaviye ihtiyacı olanlar hastanelere sevk edildi. Kurtulanların 21'inin Bangladeş, 4'ünün Güney Sudan birinin de Çad vatandaşı olduğu öğrenildi. Birçok göçmen tarafından Avrupa Birliği'ne sığınma için geçiş noktası olarak görülen Libya'nın doğusundaki Tobruk liman kentinden 21 Mart'ta yola çıkan tekne, 6 gündür denizdeydi.