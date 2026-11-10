Libya’dan Türkiye ile imzalanan mutabakata ilişkin net mesaj: İstediğimiz anlaşmayı yapma hakkına sahibiz

Baur, Abdulati'nin ziyareti çerçevesinde Mısır'ın Trablus'taki Büyükelçiliğinin açıldığını, bu adımın Libya ve Mısır arasındaki derin kardeşlik ilişkilerinin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Toplantı çerçevesinde Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile birçok konuyu ele alma fırsatı bulduklarını kaydeden Baur, "Görüşmemiz sadece anlaşmayla (Libya- Türkiye deniz yetki muhtırasıyla) sınırlı kalmadı, aynı zamanda enerji, eğitim ve sağlık da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki birçok işbirliği alanını da kapsadı." ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİMİZ ANLAŞMAYI YAPMA HAKKINA SAHİP EGEMEN DEVLETLERİZ"

Libya-Türkiye deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının 2019 yılında Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından imzalandığını ve Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylandığını hatırlatan Baur, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma kesinlikle herhangi bir ülkeye karşı yapılmış değildir. Bu, Libya ve Türkiye arasında bir denizcilik iş birliği anlaşmasıdır ve hem Libya hem de Türkiye, istedikleri herhangi bir anlaşmayı yapma hakkına sahip egemen devletlerdir."

Bölgede herhangi bir soruna neden olmak istemediklerini belirten Baur, "Bu nedenle, bu anlaşmayı reddeden ülkelerin endişelerini anlıyoruz, ancak en iyi çözüme ulaşmak için herkesle diyalog ve görüşmeye kapımız kesinlikle açıktır." ifadelerini kullandı.

Bölgenin bir gerilim alanı olmasını istemediklerini kaydeden Baur, "Bölgemizin istikrar, büyüme ve kalkınma alanı olmasını istiyoruz. Bu nedenle, bizden duymak istedikleri tüm detaylar hakkında her türlü diyaloğa ve tartışmaya açığız ve her türlü görüşmeye katılmaya hazırız." dedi.