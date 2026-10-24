Libyalılar Türkiye ile anlaşmadan memnun

Libyalılar Türkiye ile anlaşmadan memnun
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Libyalılar, ülkelerinin meclisinde onaylanan Türkiye-Libya deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının iki ülke çıkarlarına büyük hizmet sunduğunu ve ülkelerinin Akdeniz'deki haklarını koruyan stratejik bir kalkan olduğunu düşünüyor. Libyalı gazeteci Ahmed Ebu Şuveyrib "Bu anlaşmayı istemeyen taraflar, bu anlaşmada Libya ve Türk halklarının çıkarlarının ne derece olduğunu çok iyi bilmektedirler" derken Tarık Hudud, "Libya, kendi halkının çıkarlarını arayacaktır. Anlaşma Libya halkının çıkarlarına hizmet etmektedir" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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