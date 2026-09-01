Libya'nın geleceği için birlik kararı
Afrika'nın petrol ve doğalgaz zengini ülkesi Libya'da doğu ve batı arasında uzun süredir devam eden siyasi bölünmüşlüğün sona erdirilmesi için önemli bir adım atıldı. TRT Haber'e göre ülkenin önemli siyasi ve askeri güç merkezlerinin temsil edildiği "4+4" Küçük Diyalog Komitesi, Libya'yı 24 ay içinde cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine götürmeyi amaçlayan anlaşmayı imzaladı. Seçimlerden önce Trablus ve Bingazi'deki iki ayrı hükümet yapısının yerine bütün ülkede yetkili olacak birleşik bir yürütme organının kurulması gerekiyor.
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