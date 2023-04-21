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Giriş Tarihi: 21.4.2023 01:10

Libya’nın yarısı bugün, diğer yarısı yarın bayrama başlayacak

Libya'da başkent Trablus'taki merciler Ramazan Bayramı'nın 22 Nisan Cumartesi günü başlayacağını duyururken, doğudaki dini merci ise bugün bayramın ilk günü olacağını açıkladı

AA
Libya’nın yarısı bugün, diğer yarısı yarın bayrama başlayacak

Trablus merkezli Libya Fetva Kurulu, Şevval ayı hilalinin görülemediği için ramazan ayının 30 güne tamamlanacağı ve Ramazan Bayramı'nın 22 Nisan Cumartesi itibarıyla kutlanacağını duyurdu.

Ülkenin doğusundaki Vakıflar ve İslami İşler Kurumundan yapılan açıklamada ise Şevval hilalinin görüldüğü ve 21 Nisan Cuma günü bayramın ilk günü olarak kutlanacağı aktarıldı.

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Bahreyn, Mısır, Filistin, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Sudan, Ürdün ve Irak Ramazan Bayramın'ı 21 Nisan Cuma günü kutlayacaklarını açıklamıştı. İran, Umman ve Fas ise bayramın 22 Nisan Cumartesi günü başlayacağını duyurmuştu.

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

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Libya’nın yarısı bugün, diğer yarısı yarın bayrama başlayacak
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