Libya’yı sel vurdu: 2 ölü

Libya'nın başkenti Trablus şiddetli yağışların etkisi altına girdi. Sel faciası nedeniyle 2 kişi can verdi.

Libya’yı sel vurdu: 2 ölü
İHA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Libya'nın başkenti Trablus'ta şiddetli yağışlar etkili oldu. Yetkililer, meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bir banka çalışanının elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği kaydedilirken Trablus Kızılayı söz konusu kişinin cansız bedenine sel suları arasında ulaşıldığını bildirdi.

Ayrıca, kurtarma ekiplerinin sel sularına gömülen bir araçtan başka bir erkeğin daha cansız bedenini çıkardığı bildirildi.

Libya’yı sel vurdu: 2 ölü

"DURUM FELAKET BOYUTUNDA"

Devlete ait elektrik şirketi, yükselen suların evlere ulaştığı bazı bölgelerde tedbir amacıyla elektrik kesintisine gidildiğini açıkladı.

Trablus Belediye Başkanı Fadel Abu Arqoub, yağışın 2 buçuk saat sürdüğünü ve durumun felaket boyutunda olduğunu ifade etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TRABLUS #LİBYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!