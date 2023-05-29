Biden ve Putin’den tebrik telefonları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dünya liderleri arasında 28 Mayıs seçim zaferinin açıklanmasıyla birlikte başlayan yoğun görüşme ve mesaj trafiği dün de devam etti:ABD Başkanı Joe Biden dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı nedeniyle kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirten Erdoğan ile Biden, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de telefonla aradığı Erdoğan'ı kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Erdoğan'ı kutladığı görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler de ele alındı.Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, telefonla aradığı Erdoğan'ı tebrik etti. İki lider, karşılıklı olarak büyükelçi atanması konusunda mutabık kaldı.Erdoğan'ı kutlayan Almanya Başbakanı Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade etti. Bu arada Scholz'un Erdoğan'ı Berlin'e davet ettiği belirtildi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte de telefonla aradıkları Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Türkiye ve Çin'in gelişmekte olan iki büyük ülke ve yükselen piyasalar olarak, geniş çaplı ortak çıkarları paylaştığını söyledi.