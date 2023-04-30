Liseliye 9 milyon dolar rekor burs

Uluslararası New Orleans Lisesi'nde son sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Dennis Barnes, farklı kolej ve üniversitelerden 125 kabul ve 9 milyon dolardan fazla da burs teklifi alarak ABD'de rekor kırdı. Hukuk diploması almadan önce üniversitede bilgisayar bilimleri okumayı planlayan Barnes, hangi okula gideceğini gelecek hafta açıklayacak. Okulu, Barnes'ın burs teklifindeki başarısını resmileştirmek için Guinness Rekorlar Kitabı'yla temas halinde. Bir önceki burs teklifi rekorunu 2019'da 8.7 milyon dolardan fazla teklif alan Lafayette'ten bir öğrenci kırmıştı.