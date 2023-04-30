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Giriş Tarihi: 30.4.2023

Liseliye 9 milyon dolar rekor burs

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Liseliye 9 milyon dolar rekor burs
Uluslararası New Orleans Lisesi'nde son sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Dennis Barnes, farklı kolej ve üniversitelerden 125 kabul ve 9 milyon dolardan fazla da burs teklifi alarak ABD'de rekor kırdı. Hukuk diploması almadan önce üniversitede bilgisayar bilimleri okumayı planlayan Barnes, hangi okula gideceğini gelecek hafta açıklayacak. Okulu, Barnes'ın burs teklifindeki başarısını resmileştirmek için Guinness Rekorlar Kitabı'yla temas halinde. Bir önceki burs teklifi rekorunu 2019'da 8.7 milyon dolardan fazla teklif alan Lafayette'ten bir öğrenci kırmıştı.
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Liseliye 9 milyon dolar rekor burs
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