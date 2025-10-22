Litvanya’da balon alarmı: Vilnius Havalimanı gece boyunca kapalı kaldı

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, ülke hava sahasına gelen onlarca kaçakçı balonunun tespit edilmesi üzerine dün gece yerel saatle 22.00'den itibaren Vilnius Havalimanında hava trafiği askıya alındı.

Yaklaşık 30 uçuş ve 4 bin yolcu bu durumdan etkilenirken, havalimanı faaliyetlerine yerel saatle 06.30'dan itibaren yeniden başlandı.

Şu ana kadar 5 balonun yeri tespit edildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, yaklaşık 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Vladislavas Kondratovicius, meteoroloji balonlarıyla yapılan kaçakçılık vakalarının organize suç kapsamında soruşturulduğunu söyledi.

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Başkanı Vilmantas Vitkauskas, hava balonlarının Belarus'taki birden fazla noktadan koordineli operasyon kapsamında gönderildiğini vurguladı.