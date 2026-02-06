Litvanya’dan AB’ye Rusya çağrısı! “20. yaptırım paketi iddialı olmalı”

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Moskova üzerindeki baskının artırılması gerektiğini vurgulayarak yeni paketin "iddialı" olması çağrısında bulundu.

ABD'ye yönelik tüm eleştiri ve hayal kırıklıklarına rağmen Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda AB'den daha fazlasını yaptığına dikkati çeken Budrys, "Savaşın yıl dönümüne denk gelecek bu 20. yaptırım paketinin, zaman kazanmak yerine nihayet iddialı olmasını umuyorum." diye konuştu.

WASHİNGTON ZİYARETİNDE SERTLEŞME ÇAĞRISI

ABD temaslarına da değinen Budrys, Washington'da görüştüğü yetkilileri Moskova'ya yönelik yaptırımları artırmaya ve AB üzerinde daha fazla baskı kurmaya teşvik ettiğini belirtti.

Ukrayna'ya baskı uygulanmaması gerektiğine vurgu yapan Budrys, "Ukraynalılar yapabileceklerinin tamamını zaten yaptı. Açıklar, sürece katılıyorlar ve Abu Dabi'de müzakere ediyorlar. Başkan (Vladimir) Putin'e baskı yapalım." dedi.

Budrys, Rusya ile ticareti sürdüren ülkelere yönelik doğrudan önlemler ve ikincil yaptırımların Kremlin'deki karar alma süreçlerini istikrarsızlaştırabileceğini kaydetti.

Rusya'yı kış aylarında sivil altyapıyı hedef alarak ve savaş suçları işleyerek askeri avantaj sağlamaya çalışmakla suçlayan Budrys, Moskova'nın, Ukrayna'yı ısıtma ve elektrikten mahrum bırakarak zayıflatmayı ve Rusların müzakerelerde üstün konumda olduğu algısını yaratmayı hedeflediğini dile getirdi.