Litvanya’nın en popüleri: Bayraktar TB2 posta pulu

BAYRAKTAR TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Litvanya'da tarihe geçti. Litvanya Posta Teşkilatı, halkın Ukrayna'ya göndermek üzere Bayraktar TB2 almak amacıyla para toplamasını ölümsüzleştirmek için Bayraktar TB2'nin görselini posta pulu olarak bastı. Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, "Litvanya Posta Teşkilatı 45 bin pulu dolaşıma soktu. Basılan Bayraktar pulları Litvanya'da bu yıl en çok satılan, en popüler olan pullardan. Pulların satışından elde edilecek paraların yarısı Ukrayna'ya bağışlanacak" açıklamasında bulundu. Üzerinde, uçan Bayraktar TB2 SİHA'nın çizimi yer alan posta pulları, 2 eurodan satışa sunuldu.