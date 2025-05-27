Liverpool’daki araç dehşetinde bilanço netleşti: 47 yaralı

Merseyside polisinden yapılan açıklamada ise olayın terör eylemi olarak değerlendirilmediği belirtilerek, "İnsanlardan, bu akşam Liverpool şehir merkezindeki Water Caddesi'nde meydana gelen olayın koşulları hakkında spekülasyon yapmamalarını rica ediyoruz. Gözaltına alınan kişinin, Liverpool bölgesinden 53 yaşındaki bir Britanyalı erkek olduğunu teyit edebiliriz" denildi.

"KORKUNÇ BİR OLAY"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda yaşanan olayı "korkunç" olarak niteledi. Yaralıların ve olaydan etkilenen herkesin yanında olduğunu vurgulayan Starmer, "Bu şok edici olaya hızlı ve etkin müdahalelerinden dolayı polise ve acil durum ekiplerine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini kaydeden Starmer, "Polise soruşturma için ihtiyaç duyduğu alanı vermemizi rica ediyorum" çağrısında bulundu.