Liverpool’daki araç dehşetinde bilanço netleşti: 47 yaralı
İngiltere’nin Liverpool kentinde şampiyonluk kutlamaları sırasında bir sürücü arabasıyla kalabalığın üzerine sürmüştü. Korkunç olayda yaralı sayısı 47’ye çıkarken, terörizm değerlendirilmesi yapılmadı.
İngiltere'de Liverpool futbol takımının Premier Lig şampiyonluğu kutlamaları sırasında bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına dalmıştı. Terör eylemi şüphesine neden olayda ilk etapta 3 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Polis olayın yerel saatle 18.00'da Water Caddesi'nde yaşandığı belirtilerek, sürücünün gözaltına alındığını duyurmuştu.
Aracın kalabalığın arasına dalmasının ardından olayın bilançosu da netleşti.
Kuzey Batı Ambulans Servisi'nden yapılan açıklamada, olayda 47 kişinin yaralandığı, yaralıların 27'sinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Merseyside İtfaiyesi 1'i çocuk 4 kişinin aracın altında sıkıştığını açıklarken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Merseyside polisinden yapılan açıklamada ise olayın terör eylemi olarak değerlendirilmediği belirtilerek, "İnsanlardan, bu akşam Liverpool şehir merkezindeki Water Caddesi'nde meydana gelen olayın koşulları hakkında spekülasyon yapmamalarını rica ediyoruz. Gözaltına alınan kişinin, Liverpool bölgesinden 53 yaşındaki bir Britanyalı erkek olduğunu teyit edebiliriz" denildi.
"KORKUNÇ BİR OLAY"
İngiltere Başbakanı Keir Starmer da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda yaşanan olayı "korkunç" olarak niteledi. Yaralıların ve olaydan etkilenen herkesin yanında olduğunu vurgulayan Starmer, "Bu şok edici olaya hızlı ve etkin müdahalelerinden dolayı polise ve acil durum ekiplerine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini kaydeden Starmer, "Polise soruşturma için ihtiyaç duyduğu alanı vermemizi rica ediyorum" çağrısında bulundu.