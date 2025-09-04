Lizbon’daki füniküler kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi

Lizbon Belediye Sivil Savunma Hizmetleri Müdürü Margarida Castro Martins, basına yaptığı açıklamada, Lizbon'un merkezindeki turistik fünikülerde dün meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin sabah hayatını kaybettiğini söyledi.

Martins, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini ifade etti.

Şu anda 7'si ağır 19 yaralının, 5 farklı hastanede tedavi gördüğünü aktaran Martins, 24-65 yaşlarındaki yaralılardan 12'sinin kadın, 7'sinin erkek olduğunu kaydetti.

Ölenlerin kimlikleriyle ilgili henüz bilgi verilmedi.

Bu arada yetkililer, kazanın gevşeyen bir kablodan kaynaklandığını, raydan çıkan vagonun virajın olduğu duvara çarparak devrildiğini belirtti.

Fünikülerin bakımının en son 2024 yılında yapıldığı duyuruldu.

Lizbon'un merkezinde bulunan ve resmi adı "Gloria Asansörü" olan turistik fünikülerde, dün yerel saatle 18.08'da (TSİ 20.08) kaza meydana gelmişti.

Kaza nedeniyle Portekiz hükümeti, 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etmişti.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, kaza nedeniyle Portekiz'e başsağlığı mesajı göndermişti.

Lizbon'un tarihi özelliklerinden biri olan, 1885 yılında açılan, her biri 22 oturma ve 20 ayakta yolcu alan iki vagondan oluşan ve 275 metrelik yolu 2 dakikada kat eden "Gloria Asansörü" günümüzde turistik amaçla kullanılıyor.

Geçen yıl 8,5 milyon turist ağırlayan Lizbon'da tarihi değer olarak kabul edilen fünikülerleri her yıl yaklaşık 3 milyon kişi kullanıyor.