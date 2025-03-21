Londra Heathrow Havalimanı’nda alarm! Gece yarısına kadar kapatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, havalimanını besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının "önemli bir elektrik kesintisine" neden olmasının ardından havalimanının bugün gece yarısına kadar kapatıldığı belirtildi.

Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda yangın! Uçuşlar iptal edildi | Video

Tüm yolculara havalimanına seyahat etmemelerinin tavsiye edildiği açıklamada, "Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59'a kadar kapalı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.