Londra hırsızlara teslim

İngiltere'de işyerlerinin haklarıyla ilgili çalışan ACS Derneği, son suç raporunu açıkladı. Rapora göre İngiltere'de polise bildirilen dükkânlardaki hırsızlık vakalarının sayısı rekor düzeye çıkarak 1 milyon 100 bini aştı. İngiliz Daily Mail gazetesi ise ülkenin başkenti Londra'da artan yankesicileri haberleştirdi. Başkentte polisin yürüttüğü operasyonlarda bir hafta içinde binden fazla çalıntı telefon ele geçirildi. İngiltere'yi saran yankesicilerin 50 milyon sterlinlik kapkaç yaptıkları belirlendi.