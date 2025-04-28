Londra Maratonu’nda İsrail protestosu

İngiltere'de Filistin destekçileri, dünyanın en önemli maratonlarından kabul edilen Londra Maratonu'nda İngiltere'nin İsrail'e desteğini protesto etti. Youth Demand adlı Filistin destekçisi grubun üyeleri, Londra Maratonu'nun ünlü Tower Bridge geçişinde bir eylem düzenledi. Koşucuların köprüden geçtiği sırada parkura atlayan iki eylemci, kırmızı tozlar dökerek yarışı durdurmaya çalıştı. Bu sırada kenarda protestoya destek veren başka bir Youth Demand üyesinin, "İngiliz İşçi Partisi hükümeti, Filistin'de soykırıma imkan sağlıyor. Soykırım devleti İsrail'e silah satmaya devam ediyoruz. İsrail'e silah satarak İngiliz yasaları ile uluslararası hukuku ihlal ediyoruz. Soykırımı durdurun" diye bağırdığı duyuldu. İki eylemci gözaltına alındı. Öte yandan hafta sonu boyunca dünyanın dört bir yanında Gazze'de katliam yapan İsrail'e tepki gösterileri düzenlendi.