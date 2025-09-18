Londra’da Filistin için dev konser! 1,5 milyon sterlin bağış toplandı
İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “Together for Palestine” (Filistin için Bir Arada) konserinde Gazze için yaklaşık 1,5 milyon sterlin bağış toplandı. Dünyaca ünlü çok sayıda sanatçı Filistin'e destek çağrısında bulundu.
Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Brian Eno tarafından OVO Arena Wembley'de organize edilen konsere 12 binden fazla kişi katıldı. Filistinli sanatçıların da sahne aldığı etkinlik çevrim içi canlı yayınlandı. Bilet satışlarından 500 bin sterlin gelir elde edilirken, sunucu Jameela Jamil saat 22.00'ye kadar toplam bağış miktarının 1,5 milyon sterline ulaştığını duyurdu.
"FİLİSTİN ÖZGÜR OLACAK"
Konserde konuşan BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Filistin'de yıkım, işgal ve katliamlara devam ettiğini belirterek, "Gazze'de 20 bini çocuk olmak üzere 65 binden fazla insan öldürüldü. Ölüm sadece bombalarla değil, açlık ve susuzlukla da geliyor." dedi. Albanese, "Değişim gelecek. Filistin özgür olacak. Bugün pes etmek bir seçenek değil." ifadelerini kullandı.
RICHARD GERE: NETANYAHU GİTMELİ
Ünlü aktör Richard Gere, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alarak, "Gazze'de neler olup bittiğini her gün görüyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. İnsanların bu çağda böyle davranması mümkün mü? Ama bunu değiştirmenin yolu topluluktan geçiyor." dedi.
CUMBERBATCH'TAN FİLİSTİNLİ ŞAİRİN DİZELERİ
İngiliz aktör Benedict Cumberbatch ise Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Bu topraklarda yaşamak için sebepler var" şiirini okudu. Eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona da FIFA ve UEFA'ya tepki göstererek, "Rusya dört günde men edildi, İsrail ise 716 gündür soykırım yapıyor ama hâlâ sahalarda." ifadelerini kullandı.
DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILARDAN DESTEK
Konser öncesinde Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı, yayımladıkları videoda Filistin'e destek çağrısı yaptı. Elde edilen gelirler, mültecilerle dayanışma örgütü Choose Love aracılığıyla Gazze'de insani yardım yürüten Filistinli örgütlere aktarıldı.