Londra’da Filistin için dev konser! 1,5 milyon sterlin bağış toplandı

Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Brian Eno tarafından OVO Arena Wembley'de organize edilen konsere 12 binden fazla kişi katıldı. Filistinli sanatçıların da sahne aldığı etkinlik çevrim içi canlı yayınlandı. Bilet satışlarından 500 bin sterlin gelir elde edilirken, sunucu Jameela Jamil saat 22.00'ye kadar toplam bağış miktarının 1,5 milyon sterline ulaştığını duyurdu.

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLACAK"

Konserde konuşan BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Filistin'de yıkım, işgal ve katliamlara devam ettiğini belirterek, "Gazze'de 20 bini çocuk olmak üzere 65 binden fazla insan öldürüldü. Ölüm sadece bombalarla değil, açlık ve susuzlukla da geliyor." dedi. Albanese, "Değişim gelecek. Filistin özgür olacak. Bugün pes etmek bir seçenek değil." ifadelerini kullandı.

RICHARD GERE: NETANYAHU GİTMELİ

Ünlü aktör Richard Gere, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alarak, "Gazze'de neler olup bittiğini her gün görüyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. İnsanların bu çağda böyle davranması mümkün mü? Ama bunu değiştirmenin yolu topluluktan geçiyor." dedi.